Sächsischer Landtag AfD will Flüchtlingskinder aus Schulen ausgliedern

Die AfD im Sächsischen Landtag will einen Teil der Kinder mit ausländischen Wurzeln von regulären Schulen verbannen. In einem Antrag an den Landtag spricht sich die Partei dafür aus, Kinder ohne Bleibeperspektive lieber auf die Rückkehr in ihre Heimat vorzubereiten. Bei der Vorstellung des Antrags sagte die AfD-Abgeordnete Karin Wilke: "Wir wollen die Kinder auf dem Niveau ihrer Heimatländer unterrichten, das heißt auch möglichst in der Heimatsprache". Als Ort der Vorbereitungsklassen mit Flüchtlingskindern schlägt die AfD Volkshochschulen vor. Der Antrag soll am Donnerstag im Parlament verhandelt werden.