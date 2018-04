Noch in den nächsten Wochen soll dem AfD-Landesvorstand ein eigener Entwurf für eine parteinahe Stiftung beziehungsweise einen parteinahen Verein in Sachsen vorgelegt werden. Ein Anwalt, ein Unterstützer der AfD, erarbeite gerade ein Konzept mit der entsprechenden Organisationsstruktur, sagte Landesschatzmeister Carsten Hütter MDR SACHSEN. Und bestätigte damit einen Bericht der "Freien Presse".

Auf Landesebene sind die Summen überschaubarer: Der Freistaat Sachsen förderte im Jahr 2017 insgesamt sechs Einrichtungen für politische Bildung mit knapp 1,7 Millionen Euro. Dazu gehörten beispielsweise die Konrad-Adenauer- und die Friedrich-Ebert-Stiftung. In den Genuss staatlicher Förderung käme eine AfD-nahe Stiftung in Sachsen ohnehin frühestens 2025. Die Partei muss erst zwei Legislaturperioden in Bundes- und Landtag vertreten sein, so die Rechtslage in Sachsen.