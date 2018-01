Schon lange war klar, dass sowohl Jörg Urban, der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, als auch Siegbert Droese, frisch gebackener Bundestagsabgeordneter, gerne Landesvorsitzender der AfD werden wollen. Doch auf der Kandidatenliste steht nun auch ein dritter Name: Norbert Koch aus Dresden. Der war heute bei der Präsentation nicht dabei, denn seine Kandidatur war dem amtierenden Landesvorstand schlicht "durchgerutscht", räumt Schatzmeister Carsten Hütter etwas zerknirscht ein: "Also mir war das nicht aufgefallen. Muss ich jetzt einfach mal zugeben."

Wahrscheinlich wird sich das Rennen aber ohnehin zwischen Droese und Urban entscheiden, die beide in der Partei bekannt sind. Bei vielen Themen sind beide einer Meinung, bezeichnen sich sogar als politische Zwillinge. Beispiel Pegida. Das bisherige Kooperationsverbot gehöre aufgehoben, finden beide. Pegida sei der "vorpolitische Raum" der AfD, sagt Siegbert Droese. Und Jörg Urban meint: "Wenn sich dort keine Entwicklung abzeichnet, die in Richtung rechtsextrem geht - und das seh ich nicht, obwohl das gerne behauptet wird - dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir im Wahlkampf mit Pegida kooperieren werden."

Jörg Urban im Landtag Bildrechte: dpa

Entsprechend wird auch ein Antrag auf dem Parteitag diskutiert werden, wonach die sächsische AfD sich auf Bundesebene für eine Überarbeitung der partei-internen Unvereinbarkeitsliste einsetzen soll. Auf dieser Liste stehen vor allem strammrechte Gruppierungen, deren Mitglieder bisher nicht in die AfD aufgenommen werden dürfen. Teile der sächsischen AfD wollen diese Regelung lockern. Offenbar wäre das durchaus im Sinne von Siegbert Droese. Mit Blick auf die Landtagswahl 2019 sieht er seinen Vorteil gegenüber Mitbewerber Urban im Stil - er stehe eher für Provokation: "Ich glaube, dass in Sachsen eine klare Sprache wichtig bleibt in Zukunft. Und da würde ich mir vielleicht den ein oder anderen kleinen Vorteil versprechen, weil ich in der ein oder anderen Thematik doch inhaltlich einen klareren Ton getroffen habe und auch gerne den Mut zur Provokation gepflegt habe."