Der AfD-Parteivorsitzende Jörg Meuthen hatte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk die Teilung seiner Partei gefordert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Parteichef Jörg Meuthen hatte nach einem Bericht des Deutschlandfunks die Teilung der Partei in eine sogenannte Mehrheits-AfD und "Flügel"-Anhänger gefordert. Sein Kalkül, so hieß es: Zwei Parteien, die in sich homogener sind, können mehr Wähler ansprechen, vor allem im sogenannten bürgerlichen Lager. Mit dem Vorstoß erntete Meuthen allerdings Kritik.



"Der Machtkampf in der AfD ist nun also mit neuer Härte ausgebrochen. Eine Spaltung der Partei oder der vorzeitige Abgang von Meuthen ist nicht ausgeschlossen. Und das alles in einer Zeit, in der die AfD dringend politische Führung bräuchte, denn noch immer versucht die Partei, einen gemeinsamen Kurs in der Corona Krise zu finden", kommentierte der Deutschlandunk.