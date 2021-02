Laut Sozialministerium beträgt die Fläche des gefährdeten Gebietes in Sachsen 322 Quadratkilometer. Die angrenzende Pufferzone umfasst 826 Quadratkilometer. In diesen Zonen gilt ein generelles Jagdverbot auf alle Tierarten. Hausschweine dürfen nicht im Freiland gehalten werden. Schweinehalter müssen in ihren Betrieben Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Dazu gehören etwa Desinfektion an den Ein- und Ausgängen der Ställe.