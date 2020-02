Die Polizei in Sachsen hat im vorigen Jahr deutlich mehr alkoholisierte Fahrer registriert. Wie das Innenministerium in Dresden mitteilte, wurden bei Alkoholkontrollen fast 2.600 Fahrer festgestellt, bei denen zwischen 0,5 und 1,1 Promille gemessen wurden. Das entspreche einem Anstieg von über 16 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. In rund 3.000 Fällen lag der Alkoholwert sogar noch höher. Das sei ein Anstieg von fast sieben Prozent gegenüber dem Jahr 2018. Ab 1,1 Promille wird allgemein die absolute Fahruntüchtigkeit angenommen und von Trunkenheit im Straßenverkehr gesprochen. Der Vorfall wird als Straftat gewertet und der Führerschein eingezogen.