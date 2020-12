Die Palette reicht demnach von verfänglichen Äußerungen in sozialen Netzwerken und rassistischen Sprüchen über den persönlichen Kontakt zu rechten Straftätern und das Mitführen einer Reichskriegsflagge bis hin zu einer mutmaßlichen Gewaltdrohung gegen Migranten und Migrantinnen. In fast allen der 20 neu bekannt gewordenen Fälle seien Disziplinarverfahren eingeleitet worden, hieß es.

Der im Oktober vorgestellte Bundesbericht "Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden" führte für Sachsen 28 Fälle auf, darunter auch im sächsischen Verfassungsschutz. "Schon anhand dieser wohl zu niedrig angesetzten Zahl landete der Freistaat im bundesweiten Vergleich auf einem unrühmlichen fünften Platz", so Köditz. Wie sich jetzt zeige, könnte es in Wirklichkeit noch viel schlechter stehen.