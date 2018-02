Andreas Campitz* ist seit der Wende Rettungsassistent des DRK in Leipzig und kennt die Situation aus erster Hand. Er bestätigt den vom SMI beschriebenen Trend. Das Ausmaß der Aggressionen sei aber noch um einiges schlimmer als die offiziellen Zahlen es abbilden können: "Das ist nur ein Bruchteil dessen, was passiert." Beleidigungen und Pöbeleien gehörten inzwischen zum Alltag. "Zu besonderen Uhrzeiten und in bestimmten Stadtteilen muss man schon fast damit rechnen, angepöbelt oder im schlimmsten Fall angegriffen zu werden." An Wochenenden seien zum Beispiel Einsätze in der Innenstadt besonders gefährlich.

Man erfährt für seine Hilfeleistung Gewalt und Aggression. Damit muss man erstmal fertig werden. Andreas Campitz Rettungsassistent DRK Leipzig

Die Vorfälle würden aber meist nur bei massiver Körperverletzung oder Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht, weil das für die Schadensregulierung nötig sei – also die Versicherungen es verlangen. "Wir haben ein dickes Fell entwickelt. Über Beleidigungen und Anspucken steht inzwischen fast jede Rettungskraft drüber."

Angriff in Notaufnahme, Geiselnahme in Privatwohnung

In den vergangenen Jahren habe es drei so schwere körperliche Angriffe gegeben, dass Kollegen mitunter auch längerfristig arbeitsunfähig geworden sind, erzählt Campitz. Ein Kollege sei sogar in der Notaufnahme eines Krankenhauses zusammengeschlagen worden. "Bei einem anderen Fall wurden Rettungskräfte im Zimmer des Patienten eingesperrt. Es war eine regelrechte Geiselnahme durch den Patienten. Er verlangte bestimmte Medikamente vom Notarzt. Die Polizei musste das Rettungsteam befreien."

Problem: Keine Anzeigen

Andreas Campitz und seine Kollegen bleiben lieber anonym, um nicht noch mehr Aggressionen auf sich zu ziehen. Bildrechte: dpa Doch angezeigt wurde dieser Fall – wie die meisten anderen nicht. Warum eigentlich? Der Rettungsassistent erklärt: "Das hat verschiedene Faktoren: Es kommt selten etwas dabei raus. Oft werden die Angreifer als unzurechnungsfähig erklärt, sie standen beispielsweise unter Drogen. Beleidigungen und Pöbeleien sind dem Gericht außerdem oft zu geringfügig, das wird dann meist schnell zu den Akten gelegt. Außerdem muss man bei einem Gerichtsverfahren die persönlichen Daten komplett offenlegen und sitzt seinen Angreifern gegenüber – davor schrecken viele Kollegen zurück." Darüber hinaus sei es nicht geregelt, ob die bei Polizei und Gericht verbrachte Zeit als Arbeitszeit gerechnet wird – oder eben von der Freizeit abgezogen werden muss.

Alkohol, Drogen und schlechte Erziehung

Alkoholisierte, Drogenabhängige, Personen mit unterschiedlicher politischer Gesinnung und auch Zugewanderte sind nach den Erfahrungen des DRK Leipzig besonders aggressiv. Aber die Hemmschwelle sei in der Gesellschaft insgesamt gesunken. Auch schon 14-jährige Jungs hätten keinen Respekt mehr vor Hilfskräften, seien gewaltbereit. "Das ist eine Erziehungsfrage."

Die Einbeziehung der Polizei bei Einsätzen sei eine Möglichkeit, für mehr Schutz beim Einsatz zu sorgen. "Aber die Kollegen sind auch überlastet." Campitz ergänzt: "Das dauernde Handyfilmen von Einsätzen macht die Situation für die Einsatzkräfte noch zusätzlich unangenehm. Die Kollegen stehen unter großem Druck."

Von den neuen Gesetzen, wonach Angriffe auf Rettungskräfte härter bestraft werden können, erhofft er sich nichts. "Die Hürden einen Prozess anzugehen, sind einfach zu hoch."

Malteser: Gewalt wird härter

Kampagne "Helfer sind Tabu! - Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte!" in Rheinland-Pfalz soll auf das Problem aufmerksam machen und sensibilisieren. Bildrechte: dpa Die Malteser in Sachsen können eine Zunahme von Fallzahlen nicht belegen. Allerdings, so Sprecher Benedikt Schwarz, hätten die Angriffe andere Ausmaße bekommen. Schwarz erklärt: "Die Kollegen bestätigen, dass diese [Konflikt-]Situationen an Härte und Verrohung zugenommen haben und die Gemüter deutlich schneller erhitzt sind."



Doch das Problem ist kein sächsisches. Eine aktuelle Studie der Ruhr-Universität Bochum, bei der 4.500 Rettungskräfte aus Nordrhein-Westfalen befragt wurden, belegt, dass 92 Prozent der Befragten im Dienst angepöbelt und gut ein Viertel allein im vergangenen Jahr Opfer körperlicher Übergriffe geworden sind.

Früher Schubsen – heute Attacke

Nach Einschätzungen des Marburger Konfliktforschers Professor Ulrich Wagner ist eine Zunahme von Gewalttaten an Rettungskräften schwer belegbar. "Da fehlen uns einfach belastbare Zahlen." Wagner ist trotzdem besorgt: "Nicht die Zunahme ist so entscheidend, sondern, dass es solche Übergriffe überhaupt gibt." Und die Übergriffe gegenüber Vertretern des Staates – zu denen in den Augen der Angreifer auch Rettungskräfte zählen – seien in den letzten Jahren heftiger geworden, so Wagner. "Was früher ein Schubsen war, ist heute eine Attacke."

Härtere Strafen?

Sozialpsychologe Wagner: Angriffe werden heftiger. Bildrechte: dpa Doch wie dagegen angehen? Da wo die Erziehung im Elternhaus nicht ausreicht, müssten öffentliche Stellen eingreifen, findet Wagner. Schulen, Initiativen oder Integrationskurse müssten die gewaltfreie Konfliktlösung stärker vermitteln. Woher kommt das erhöhte Aggressionspotenzial eigentlich? "Gewalt wird über Generationen weitergegeben", erklärt Wagner. Wenn im Elternhaus Gewalt Alltag ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Kind das auch in sein Erwachsenenleben übernimmt. Der leichte Zugang zu gewaltvollen Videos und Filmen sowie Drogenkonsum sind weitere Faktoren. "Da helfen auch keine härteren Strafen." Die gesamte Gesellschaft sei gefragt.

*Name aus Sicherheitsgründen geändert.