Innerhalb der vergangenen zwölf Monate sind mindestens 180 Bürgermeister und Amtspersonen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Bedrohungen oder Beschimpfungen ausgesetzt gewesen. Das hat eine MDR-Umfrage unter 795 Kommunen in den drei Ländern ergeben, an der sich 484 beteiligt haben.