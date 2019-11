Angriffe auf Schiedsrichter und Spielabbrüche gibt es in Sachsen weniger als in anderen Bundesländern. Das zeigen Zahlen, die der Sächsische Fußballverband im Sommer dieses Jahres erhoben hat. Demnach wurden in der Saison 2018/2019 fast 52.400 Spiele über einen elektronischen Spielbericht erfasst (93,5 Prozent). Bei 237 Spielen kam es zu Vorfällen wie Störung, Gewalt oder Diskriminierung gekommen. In elf Fällen seien die Spiele deshalb abgebrochen worden, was 0,02 Prozent aller Spiele entspricht.