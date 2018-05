Neben Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen will auch Sachsen ein sogenanntes Ankerzentrum für Asylbewerber einrichten. Wie ein Sprecher des Innenministeriums in Dresden bestätigte, beteiligt sich der Freistaat an der Pilotphase des Projekts. Als mögliche Standorte für das Asyl- und Abschiebezentrum kämen demnach Dresden, Leipzig oder Chemnitz in Betracht.