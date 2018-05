Im Berliner Koalitionsvertrag haben sich CDU, CSU und SPD auf die Einführung von Ankerzentren für Flüchtlinge in Deutschland geeinigt. Anker steht für Ankunft, Entscheidung und Rückführung. Auch wenn Details zu dieser neuen Aufnahmestelle für Flüchtlinge noch unklar sind, ist das Ziel zumindest umrissen: In den Ankerzentren sollen Flüchtlinge so lange bleiben, bis feststeht, ob sie in Deutschland bleiben dürfen oder nicht. Das heißt, aus den Ankerzentren heraus sollen die Flüchtlinge entweder auf die Kommunen zur Integration verteilt oder abgeschoben werden. Im Prinzip funktionieren die sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen schon ähnlich. Sachsen will sich deshalb an dem Pilotprojekt der Ankerzentren beteiligen und plant zunächst den Ausbau der Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden.