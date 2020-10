Ein Jahr nach dem antisemitischen Angriff in Halle ist am Freitag in Chemnitz und Leipzig der Opfer gedacht worden. In Chemnitz hat das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" eine Mahnwache an der Synagoge in der Stollberger Straße abgehalten. In Leipzig hatten Bürgerinnen und Bürgern eine "Mahn- und Solidaritätsdemonstration" an der Synagogen-Gedenkstätte in der Gottschedstraße organisiert. Mit der Aktion haben die Organisatoren "ein kraftvolles Signal hinein in die Leipziger Bürgerschaft setzen" wollen. Zivilcourage bedeute aktives Einstehen für gleichberechtigte Teilhabe, so die Organisatoren. Die Reden hielten Rabbiner Zsolt Balla und der Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinde, Küf Kaufmann.