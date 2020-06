Im "Sonnenlandpark" in Lichtenau bei Chemnitz war Pfingstmontag der Andrang so groß, dass Besucher wieder nach Hause geschickt werden mussten. An den Autobahnabfahrten Chemnitz-Ost staute sich der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen. Der Freizeitpark will aber trotz des Besucheransturms seine Einlassmodalitäten nicht ändern.