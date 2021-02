In Sachsen sind zwischen 2014 und 2019 insgesamt 712 antisemitische Vorfälle erfasst worden. Das teilte der Geschäftsführer der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias), Benjamin Steinitz, am Dienstagmittag im Rahmen der Vorstellung einer entsprechenden Studie mit. Der Verband wertete dafür die polizeiliche Kriminalstatistik aus, griff aber auch auf Meldungen von Vereinen und Opferberatungsstellen zurück. Darunter seien 484 polizeilich erfasste politisch motivierte Straftaten. 178 Fälle seien ausschließlich aus zivilgesellschaftlichen Quellen bekannt. Lediglich 50 antisemitische Vorfälle seien von Polizei und Zivilgesellschaft erfasst, so RIAS.