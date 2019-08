Im ersten Halbjahr 2019 gab es in Sachsen mindestens 55 antisemitische Straftaten, im Juli waren es sieben. Das geht aus Antworten der Landesregierung auf Anfragen der Linken hervor. Die Abgeordnete Kerstin Köditz erfragt die Zahlen jeden Monat . Im vergangenen Jahr wurden demnach 138 Fälle gezählt, im Jahr 2017 waren es 118. Im Juli 2019 seien sieben Fälle gemeldet worden, teilte der Sächsische Beauftragte für jüdisches Leben, Thomas Feist, mit.

Feist sagte MDR SACHSEN, künftig bekomme er die Zahlen über antisemitische Straftaten regelmäßig direkt vom Innenministerium. Langfristig will er eine Recherche- und Informationsstelle einrichten, um antisemitische Vorfälle besser zu erfassen. Solche Stellen gibt es bereits in Berlin und Bayern. Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer bei antisemitischen Vorfällen hoch ist. Die Linken-Abgeordnete Kerstin Köditz vermutet, dass die Fallzahlen hoch ausfallen, könne auch auf eine steigende Sensibilisierung für das Thema sowie ein geändertes Anzeigeverhalten zurückgeführt werden.

Bei den Straftaten handelt es sich laut Innenministerium überwiegend um Parolen, die im öffentlichen Raum geschmiert oder gerufen wurden. Aber auch das Internet gewinne zunehmend an Bedeutung für judenfeindliche Propaganda und Straftaten wie Leugnung des Holocausts. Judenfeindlichen Parolen haben erst am Wochenende bei einem Fußballspiel des Chemnitzer FC zu einem Eklat geführt. Anhänger des CFC hatten während des Ligaspiels beim FC Bayern München II Spieler und Funktionäre rassistisch und antisemitisch beleidigt. Geschäftsführer Thomas Sobotzik wurde als "Judensau" beschimpft.

Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum, sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.

Die Definition soll aus Sicht der Bundesregierung auch im Schulunterricht oder in der Ausbildung von Berufen in der Justiz oder im Polizeidienst verwendet werden. So werde es etwa für Polizeibeamte einfacher, Straftaten einem antisemitischen Hintergrund zuzuordnen.