Die Krankenkasse AOK Plus hat in Sachsen einen neuen Höchstwert beim Krankenstand verzeichnet. Er lag den Angaben zufolge im vergangenen Jahr bei 5,7 Prozent der AOK-Mitglieder in den Betrieben. Jeder AOK Plus-Versicherte war den Angaben zufolge im Jahr 2018 im Durchschnitt 20,6 Tage krankgeschrieben. Knapp 60 Prozent meldeten sich ein oder mehrmals krank.

Der Analyse liegen nach Kassenangaben Daten von mehr als einer Million Versicherten zugrunde. Aufgrund des Marktanteils der AOK Plus von rund 50 Prozent seien die Daten damit repräsentativ, teilte die Kasse mit. Am häufigsten meldeten sich Arbeitnehmer wegen Atemwegserkrankungen krank, gefolgt von Muskel- und Skeletterkrankungen. Nach Landkreisen aufgeschlüsselt, verzeichnete Nordsachsen mit 6,4 Prozent erneut den höchsten Krankenstand. In Dresden war er mit 4,9 Prozent wieder am niedrigsten.