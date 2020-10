Etwa jede zehnte Apotheke der rund 950 Apotheken in Sachsen ist unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Grund ist ein vorläufiges Insolvenzverfahren des Apothekenabrechnungszentrums AvP Deutschland GmbH in Düsseldorf. Der Vorsitzende des Sächsischen Apothekerverbandes, Thomas Dittrich, sagte, der Ausfall einer gesamten Monatsabrechnung stelle die betroffenen Apothekeninhaber vor enorme Herausforderungen. "Das Geld wird dringend benötigt, um die gelieferten Arzneimittel sowie Gehälter und Mieten zu bezahlen", so Dittrich.