Die Arbeitslosigkeit in Sachsen hat einen neuen Tiefstand erreicht. Im September waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 110.851 Erwerblose gemeldet. Das entspricht einer Quote von 5,2 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat waren im September rund 4.500 Menschen weniger ohne Arbeit. Die Quote sank um 0,2 Prozentpunkte.

Noch nie war die Arbeitslosigkeit so niedrig wie im September. Das bisherige Rekordtief lag im Juni dieses Jahres bei rund 112.00 Arbeitslosen. Bildrechte: dpa