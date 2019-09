Die Arbeitslosigkeit in Sachsen hat einen neuen Tiefstand erreicht. Im September waren nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz 111.000 Männer und Frauen erwerbslos. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,2 Prozent. Dies seien die geringste Arbeitslosenzahl und Arbeitslosenquote seit 1991. Das bisherige Rekordtief lag bei 112.000 Arbeitslosen und einer Quote von 5,3 Prozent im Juni dieses Jahres.