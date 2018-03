Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im März gesunken. Wie die Arbeitsagentur mitteilte, verringerte sich die Zahlen im Vergleich zum Vormonat um 2,8 Prozent auf rund 137.000 Arbeitslose. Im Vergleich zum März des Vorjahres sind damit 18.000 Menschen weniger arbeitslos. Die Agentur begründet den aktuelle Anstieg der Beschäftigten mit dem Frühlingsbeginn. "Die Winterpause auf dem Arbeitsmarkt ist beendet und die Frühjahresbelebung setzt langsam ein", freut sich Arbeitsagenturchef Klaus-Peter Hansen und schaut optimistisch in die Zukunft. Die Nachfrage in den Außenberufen wie beispielsweise im Hoch- und Tiefbau sei saisonbedingt höher als im Winter.

Auch der Anstieg der Beschäftigten in sozialversicherungspflichten Berufen hält laut Arbeitsagentur weiter an. Im Januar waren knapp 1,6 Millionen Männer und Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Seit dem Beschäftigungstiefstand im Jahr 2006 sind nach Angaben der Arbeitsagentur 284.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. Den stärksten Beschäftigungsaufbau gab es demnach im verarbeitenden Gewerbe und im Sozialwesen. In diesem Bereich ist auch Bedarf der Betriebe am höchsten. Die meisten freien Stellen gibt es in der Zeitarbeit.