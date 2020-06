Die Corona-Krise treibt die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen weiter nach oben. Im Mai waren 135.300 Menschen im Freistaat ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Vormittag in Chemnitz mitteilte. Das waren 6100 Männer und Frauen mehr als im Vormonat, die Arbeitslosenquote stieg damit auf 6,4 Prozent. Im April hatte sie noch bei 6,1 Prozent gelegen.