In Sachsen sind so wenige Menschen arbeitslos wie noch nie seit Einführung der Statistik 1991. Nach Angaben der Regionalagentur für Arbeit haben in Sachsen zum Monatsende etwas über 109.000 Menschen keinen Job. Das sind rund 1.700 weniger als im September. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Es sei ein "goldender Oktober" sagte Agenturchef Klaus-Peter Hansen. Folgende Gründe sieht er unter anderem dafür: Mehr Menschen besuchten Weiterbildungen. Zudem hätten frischgebackene Facharbeiter, die sich im Sommer arbeitslos gemeldet hatten, inzwischen einen Job gefunden. Bedingt durch die Außenberufe werde die Quote im Winter wohl wieder steigen, so Hansen. Das jedoch nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit, denn Unternehmer überlegten sich heute dreimal, ob sie Ihre Mitarbeiter über die Wintermonate in die Arbeitslosigkeit schickten. Sie wollten damit verhindern, die als qualifizierte Mitarbeiter zu verlieren.