In Sachsen ist die Zahl der Arbeitslosen zum Jahresbeginn angestiegen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz mitteilte, waren im Januar knapp 121.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind rund 10.300 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote in Sachsen liegt damit bei 5,7 Prozent.