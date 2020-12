Trotz des coronabedingten Teil-Lockdowns ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen im November gesunken. Wie die Regionaldirektion Chemnitz der Bundesagentur für Arbeit mitteilte, hatten im November rund 126.600 Menschen keinen Job. Das ist ein Rückgang um 1,6 Prozent im Vergleich zum Oktober. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,0 Prozent.

Arbeitslosigkeit in Prozent in Sachsens Regionen:

Wie die Arbeitsagentur in Chemnitz mitteilte, wären die Arbeitslosenzahlen im November ohne das Kurzarbeitergeld deutlich höher ausgefallen. So haben in den vergangenen Wochen 4.220 sächsische Betriebe Kurzarbeitergeld neu anzeigen müssen, weil von einem Arbeitsausfall auszugehen war oder die ursprüngliche Anzeige verlängert werden musste. Hinter diesen Anzeigen standen 35.929 Beschäftigte. Die meisten Kurzarbeiter befinden sich im Bereich der Gastronomie.