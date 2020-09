In Sachsen sind im August etwas mehr Menschen arbeitslos gewesen als noch im Juli. Die Arbeitslosenquote stieg laut Landesarbeitsagentur in Chemnitz von 6,3 auf 6,5 Prozent an. Verantwortlich dafür sei, dass Schulabgänger noch keine Ausbildungsverträge unterschrieben haben oder junge Fachkräfte nach der Lehre noch nicht vom Ausbildungsbetrieb übernommen worden seien.