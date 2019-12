Am geringsten waren die Arbeitslosenquoten mit rund vier Prozent im Raum Südwestsachsen sowie in der Sächsischen Schweiz.



Auch wenn die Statistik nicht alle Arbeitslose ausweist, wie etwa Krankmeldungen und Arbeitslose in Fördermaßnahmen, gibt es laut Landesarbeitsagentur einen Positivtrend: Im Vergleich zum Vorjahr wurden rund 15.000 neue Beschäftigungsverhältnisse geschlossen. So sei es gelungen, deutlich mehr Langzeitarbeitslose in Lohn und Brot zu bringen - insgesamt mehr als 7.000. Dies unterstützen die Arbeitsagenturen mit Qualifizierungsmaßnahmen und Lohnzuschüssen in Höhe in Millionenhöhe. Laut Landesarbeitsagentur wird sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit mittelfristig weiter fortsetzen.