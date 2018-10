Mehr als 130.000 Sachsen leben an der Armutsgrenze - trotz Arbeit

Die Zahl der armutsgefährdeten Arbeitnehmer in Sachsen ist seit 2015 relativ konstant. 2014 waren rund 11.000 Menschen weniger betroffen. Aber auch 2011 lebten schon rund 131.000 sächsische Arbeitnehmer an der Armutsgrenze. Bundesweit sind die Zahlen der armutsgefährdeten Arbeitsnehmer seit 2011 rückläufig. Während 2011 noch rund 228.000 Erwerbstätige an der Armutsgrenze lebten, waren es 2017 noch rund 194.000. Damit leben im Bundesvergleich fast 68 Prozent aller armutsgefährdeten Arbeitnehmer in Sachsen.