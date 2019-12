Sachsen kommt im aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes auf Platz elf hinter Thüringen. Die Armutsquote liegt im Freistaat bei 16,6 Prozent. Vor vier Jahren wurde die Armutsquote in Sachsen noch mit 18,8 Prozent beziffert. Der Paritätische Gesamtverband sieht wachsende Unterschiede zwischen den Regionen in Deutschland. "Der Graben verläuft längst nicht mehr nur zwischen Ost und West", sagte der Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider bei der Vorstellung des "Armutsberichts 2019". Insgesamt war die Armut bundesweit um 0,3 Prozent leicht zurückgegangen und lag bei durchschnittlich 15,5 Prozent. Aber: "Es zeichnen sich besorgniserregende Entwicklungen und neue Problemregionen insbesondere in Westdeutschland ab", meinte Schneider.