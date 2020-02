Am Aschermittwoch beginnt in den christlichen Kirchen die Passionszeit. Viele Gläubige verzichten in den sieben Wochen bis zum Osterfest etwa auf Alkohol, Zigaretten oder Fleisch. Die Fastenaktion der Evangelischen Kirche steht in diesem Jahr unter dem Motto "Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus".