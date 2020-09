In Sachsen erfüllen mehrere Regionen die geologischen Voraussetzungen für ein sicheres Atommüllendlager. Wie aus dem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung hervorgeht, befinden sich die geeigneten Granit- oder Tonschichten in 300 bis 1.500 Meter Tiefe - vor allem in der Oberlausitz, im Erzgebirge und im Nordwesten Sachsens. Insgesamt 90 Gebiete in Deutschland erfüllen die Kriterien, um Atommüll sicher auf Dauer einzulagern.