Die Gebiete für ein mögliches Atommüll-Endlager in Sachsen sind deutlich kleiner als ursprünglich von der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) veranschlagt. Das geht aus einer vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfLUG) veranlassten Prüfung hervor. Die hat das BGE-Gutachten vom September 2020 unter die Lupe genommen.

Die fachliche Prüfung durch den Staatlichen Geologischen Dienst des LfULG habe demnach ergeben, dass 6.155 Quadratkilometer dieser Gesamtfläche nicht die erforderlichen Kriterien nach dem Standortauswahlgesetz erfüllen. Die Abweichung liege darin begründet, dass die Gesteine Steinsalz, Tongestein und Kristallingestein in einigen Regionen der in Sachsen ausgewiesenen Teilgebiete nicht vorkommen. Demnach würde sich die Fläche der potenziellen Teilgebiete zur Endlagerung in Sachsen von aktuell 62 Prozent auf 29 Prozent der Landesfläche reduzieren.