Brendler: Die Abfälle, die von der Wiederaufbreitung aus Großbritannien und Frankreich zurückkamen, befinden sich im oberirdischen Zwischenlager in Gorleben. Das wurde damals so geplant, da sich ursprünglich auch das Endlager in Gorleben befinden sollte und so die Abfälle nicht nochmal durch Deutschland transportiert werden müssten. Die Brennstäbe befinden sich in Castoren auf den Standorten der Atomkraftwerke.