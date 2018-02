Audi-Bau wird Leuchtturm der Industriekultur-Ausstellung

Der rote Ziegelbau aus der Zwickauer Audi-Ära wird 2020 für ein halbes Jahr zum Ort der Leitausstellung zur Industriekultur Sachsens. Auch wegen dieser relativ kurzen Zeit soll in das historische Gebäude nur minimal eingegriffen werden. Trotzdem sind bauliche Veränderungen notwendig, müssen vor allem die beiden Etagen erschlossen werden. Wie das zu lösen ist, war die Aufgabe eines Wettbewerbs, an dem sich zwölf Architekturbüros aus ganz Deutschland beteiligt haben. Heute präsentierte der Freistaat die Idee, welche die Jury am meisten überzeugt hat: die Container-Lösung. Sie stammt von einer Gemeinschaft, zu der eine Berliner Architekten-Gesellschaft und ein Chemnitzer Architekturbüro gehören.