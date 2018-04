Hilfe zur Integration Flüchtlinge über 18 drücken Schulbank in Sachsen

Sachsen will junge Flüchtlinge über 18 Jahre für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt qualifizieren. Wie Integrationsministerin Petra Köpping in Dresden erklärte, befinden sich unter den Menschen, die aus Kriegs-oder Krisengebieten nach Sachsen gekommen sind, viele junge Menschen ohne ausreichende schulische Bildung oder einen Schulabschluss. Der Bildungskurs soll dies Lücke füllen helfen. Ziel sei es, die Ausbildungsreife zu erreichen. Die Teilnehmer erwerben eine Grundbildung und absolvieren betriebliche Praktika.

Ab Herbst sollen die ersten Kurse mit zunächst 400 Teilnehmern starten. In weiteren Durchgängen sollen bis 2021 noch einmal so viele Geflüchtete qualifiziert werden. "Das Projekt ist ein wichtiger Baustein für eine gelingende Integration", so Köpping.