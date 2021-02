Der Großteil der Sachsen kann sich in dieser Woche über erste Lockerungen freuen. Nachts wieder mal raus zum Spazieren oder zum Einkauf in den mehr als 15 Kilometer entfernten Ort - das ist oder wird in den nächsten Tagen wieder vielerorts möglich. Die Städte Chemnitz und Dresden, der Erzgebirgskreis sowie die Landkreise Bautzen, Görlitz, Nordsachsen und Meißen haben die Beschränkungen bereits aufgehoben. In Leipzig treten die Lockerungen allerdings erst am 18. in Kraft, in Zwickau am 17. Februar. Achtung ist geboten bei der aufgehobenen 15-Kilometer-Regel: Bewegt man sich über seine eigene Landkreisgrenze hinaus, muss dort die Beschränkung ebenfalls aufgehoben worden sein.