"Zentren, in denen eine große Anzahl von Menschen in Perspektivlosigkeit untergebracht ist, schaffen und vertiefen möglicherweise Problemlagen für die Betroffenen, für die in den Zentren Beschäftigten und für unsere gesamte Gesellschaft."

Mit diesen Worten ließ Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth am Mittwoch im Landtag aufhorchen. Denn nur zwei Tage zuvor hatten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Innenminister Roland Wöller (beide CDU) die Pläne für ein Ankerzentrum in Sachsen vorgestellt. Angedockt an die Erstaufnahmeeinrichtung in der Hamburger Straße in Dresden soll hier ein Pilotprojekt an den Start gehen - mit bis zu 1.000 Plätzen.