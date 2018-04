Ausstellung "Gewalt und Geschlecht" in Dresden Viel Anlass zum Nachdenken

In der Ausstellung ist beispielsweise als Leihgabe ein Gemälde aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen, das zeigt, wie deutsche Frauen in Rüsselsheim mit Steinen nach amerikanischen Kriegsgefangenen werfen und die Geschichtsschreibung berichtet, sie hätten "Schlagt sie in Stücke. Schlagt sie tot" gerufen. Ein Bild, das unweigerlich die Frage aufwirft: Hat Gewalt ein Geschlecht?



Das sei der Kern der Ausstellung, sagte der Kurator im Gespräch mit dem Kulturmagazin "Aufgefallen" von MDR SACHSEN. Um das Gemälde zu verstehen, verwies Pieken darauf, dass es tausende dieser "Fliegermorde" im Zweiten Weltkrieg gegeben hat, überproportional begangen von Frauen, dass aber die vermeintlichen Täterinnen im Nachkriegsdeutschland weder verfolgt, noch gesellschaftlich geächtet wurden. Höchste Zeit sei es aber auch, sich öffentlichkeitswirksam mit der Problematik Gewalt und Gender in der Gegenwart zu beschäftigen; auch in der Bundeswehr.



Regelrecht aufgeschreckt sei er, als er bei der Recherche auf eine Studie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr stieß, die zum Ausdruck bringt, dass 36 Prozent der Soldaten den Eindruck haben, die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr habe nachgelassen beziehungsweise sei durch die Erhöhung des Frauenanteils (nur elf Prozent) schlechter geworden. Die Ausstellung untersucht nun: Nur ein Vorurteil der Männer?