Die Initiative "Macher30 – der Ehrenpreis des Ostens" hat neun Persönlichkeiten und drei Gründerteams aus den ostdeutschen Bundesländern für ihre herausragenden Leistungen auf gesellschaftlicher, politischer oder wirtschaftlicher Ebene ausgezeichnet. "Wir haben in den Neuen Ländern in 30 Jahren etwas aufgebaut, auf das wir stolz sein können. Für diese Leistung stehen beispielhaft die Macherinnen und Macher, die heute ausgezeichnet werden. Sie sind Vorbilder und machen Mut," sagte am Dienstag Marco Wanderwitz, Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Die zwölf Preisträger wurden bei einem Festakt in der ESMT Berlin geehrt. Der Preis ist nicht dotiert.