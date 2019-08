In Sachsen sind aktuell mehr als 850 Lehrstellen unbesetzt. Das geht aus der Lehrstellenbörse des sächsischen Handwerks hervor. Die meisten Azubis werden nach Angaben des Sächsischen Handwerkstags unter anderem im Elektro-, Friseur-, Kfz-, Maurer- und Dachdeckerhandwerk gesucht. Insgesamt stehen sachsenweit etwa 80 verschiedene Berufe zur Wahl.

Auch relativ exotische Berufe können noch erlernt werden. Dazu zählen laut Lehrstellenbörse unter anderem Müller, Keramiker, Glaser, Maßschneider oder Orgelbauer. Für diese Berufe gibt es in ganz Sachsen nur ein bis zwei Lehrstellen.

Junge Mädchen und Frauen möchten wir ausdrücklich ermuntern, in punkto Berufsausbildung z.B. auch mal einen Blick auf sogenannte "männertypische Handwerksberufe" zu werfen.

Die Azubi-Suche ist laut Sächsischem Handwerkstag nach wie vor kompliziert. Wie Frank Wetzel MDR SACHSEN sagte, ist es wie in den letzten Jahren schwer, die Defizite, die aus dem demografischen Wandel resultieren, abzubauen. Zudem würden viele Schulabgänger studieren.

Insgesamt wurden in Sachsen für das neue Ausbildungsjahr bislang rund 3.800 Ausbildungsverträge geschlossen. Die meisten entfallen auf betriebliche Lehrstellen im Rahmen einer dualen Ausbildung. Laut Sächsischem Handwerkstag ist für Absolventen allgemeinbildender Schulen noch bis in den Oktober 2019 hinein ein Einstieg in die Berufsausbildung möglich.