Die jährliche Einstufung richtet sich nach dem Schadenverlauf in der Vergangenheit. Wo die Versicherer besonders viel zahlen mussten, steigen in der Folge die Beiträge. Die geringsten Schäden verzeichneten die Statistiker des GDV in Görlitz.

Auch in der Kaskoversicherung ändert sich wenig: Für über 90 Prozent der Versicherten bleiben die Regionalklassen des Vorjahres den Angaben zufolge erhalten. Nur in Mittelsachsen gilt künftig eine höhere Einstufung in der Vollkaskoversicherung, in Bautzen eine günstigere Klasse in der Teilkaskoversicherung.



Kathrin Jarosch vom GDV erklärt, wann tatsächlich günstigere Beiträge möglich sind: "​​​​​​Das hägt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Schadenbilanz des Zulassungsbezirks, der Schadenbilanz des Autotyps, wie lange Sie unfallfrei fahren, wie alt Sie sind, wer zum Nutzerkreis des Autos gehört. Auch von Versicherer zu Versicherer noch mehr Kritierien möglich. Wenn bei Ihnen aber sonst alles gleich bleibt, haben Sie gute Chancen, dass der Beitrag sinken könnte."