Die Niederlassung Ost der Autobahngesellschaft des Bundes plant in diesem Jahr in Sachsen Ausgaben von rund 50 Millionen Euro für Bauvorhaben an den Autobahnen. Wie am Montag mitgeteilt wurde, liegt der Schwerpunkt dabei auf der A4. So sei vorgesehen, ab April zwischen Dresden-Hellerau und dem Autobahndreieck Dresden-Nord in beiden Fahrtrichtungen die Fahrbahn zu erneuern. Ebenfalls ab April soll zwischen Meerane und Glauchau-Ost in Richtung Erfurt die Fahrbahn erneuert werden. Allein für diese beiden Vorhaben sind rund 15 Millionen Euro veranschlagt.