Die schwächelnde Autoindustrie bremst die Konjunktur in Sachsen. Das geht aus der aktuellen Umfrage der drei sächsischen Industrie- und Handelskammern hervor. So sei der Umsatz im Kraftfahrzeugbau von Januar bis November vergangenen Jahres um rund 1,3 Milliarden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen.

Die IHK Leipzig erklärte, der konjunkturelle Abwärtstrend scheine zwar insgesamt gestoppt. So hätten sich die aktuelle Lage und die Erwartungen der Unternehmen in Sachsen erstmals seit zwei Jahren wieder leicht erhöht. Dennoch befinde sich die sächsische Konjunktur in unsicherem Fahrwasser. An der Umfrage beteiligten sich rund 1.700 Unternehmen mit rund 93.000 Beschäftigten.