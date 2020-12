Hannah hat im Rennen um den beliebtesten weiblichen Babynamen in Sachsen 2020 die Spitzenposition verteidigt. Bei den Jungs rückte Ben vom dritten auf den ersten Platz vor, wie aus einer Auswertung des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein hervorgeht. An zweiter und dritter Stelle landeten demnach Mia und Emma sowie Karl und Emil. Bundesweit waren laut Auswertung die Namen Mia und Noah die beliebtesten.