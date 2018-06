Todesfälle durch Ertrinken steigen an 34 Menschen sind 2017 in Sachsen ertrunken. Während bundesweit die Todesfälle durch Ertrinken deutlich um ein Drittel zurückgegangen sind, betrug der Anstieg in Sachsen 21 Prozent.

Denn 2016 gab es 28 Todesfälle hierzulande.

2015 ertranken 15 Menschen in Sachsen

Größte Gefahrenquelle sind laut DLRG unbewachte Seen, Flüsse und Bäche.