So neu und stabil wie die Saale-Elster-Talbrücke auf der Neubaustrecke der Bahn zwischen Erfurt und Leipzig/Halle sind nicht alle Eisenbahnbrücken in Sachsen. 61 sind so marode, dass sie bald ausgetauscht werden müssen. Bildrechte: IMAGO

In Sachsen sind 61 Eisenbahnbrücken in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht mehr saniert werden können. Das hat eine Anfrage der "Leipziger Volkszeitung" an die Deutsche Bahn ergeben. Der Konzern betonte allerdings, dass die Betriebssicherheit der Bauwerke dennoch gewährleistet sei. Sie müssten in naher Zukunft ersetzt werden.