Zur Not hat Silke Fenten immer ein paar Einwegmasken zur Hand. Bildrechte: MDR/Lars Tuncay

Um die Bahnkunden an die Mundschutzpflicht zu erinnern, setzt das Unternehmen nun verstärkt Mitarbeiter ein, die kontrollieren und aufklären sollen. Das Ziel sei Prävention und Deeskalation, sagt Silke Fenten, Teil des Präventionsteams, das im Februar seine Arbeit aufgenommen hat: "Wir informieren und schauen, wie können wir die Situation anders lösen als mit Bestrafung oder Hausverboten. Wir gehen durch und weisen die Leute drauf hin: 'Achten Sie auf sich selbst und andere und tragen Sie eine Maske.' Das ist Prävention nach Lehrbuch." Zur Not kann sie aushelfen, die Einwegmasken sind immer griffbereit. Dazu gibt es einen Flyer, auch in Englisch. Laut Fenten sind Kontrollen allerdings nur stichprobenartig möglich. Die Mitarbeiter blieben zwar, bis die Maske richtig sitzt, was danach passiert, könnten sie aber nicht überprüfen.