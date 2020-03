Die Fragen kann man jetzt noch gar nicht beantworten. Wir sind beispielsweise bei dem Verbindungsstück jetzt im Raumordnungsverfahren, wo am Freitag die Bürgerbeteiligung abgeschlossen sein wird. Und im Sommer wollen wir uns dann entscheiden für eine bestimmte Trasse, die dann überhaupt erst in die Detailplanung geht. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt weder etwas über den Zeitrahmen noch über die Kosten sagen. Dafür müssen wir bestimmte Leistungsphasen der Planungen erst abgeschlossen haben.

Es ist dem Freistaat Sachsen gelungen, verschiedene Ausbaustrecken in das Strukturstärkungsgesetz zu bekommen. Da geht es einmal um die Verbindung Chemnitz-Leipzig. Da geht es um die Verbindung von Dresden nach Görlitz und von Görlitz nach Cottbus. Das alles ist jetzt im Strukturstärkungsgesetz vorgesehen. Und jetzt wird es darum gehen, einen beschleunigten Ausbau dieser Strecken in Angriff zu nehmen und diese Strecken so auszubauen, dass der Personenverkehr deutlich verbessert wird.

Naja, Sachsen ist Bahnland und um es an einer Zahl deutlich zu machen: Wir hatten im vergangenen Jahr 12.800 Mitarbeiter hier in Sachsen, und wir werden in diesem Jahr die Mitarbeiterzahl deutlich erhöhen, sodass wir wahrscheinlich bei 14.200 bis 14.300 Mitarbeitern rauskommen werden. Das heißt, wir werden um bis zu 1.400 mehr Menschen in Sachsen einstellen und damit neue Arbeitsplätze schaffen.