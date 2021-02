Meine persönliche Antwortet lautet: Ich würde auf Bargeld nicht verzichten. Es verleiht uns eine gewisse Robustheit. Statt Corona könnte es ja tatsächlich auch mal ein Computervirus geben, das die Stromversorgung stilllegt oder digitales Bezahlen unsicher macht. Ich würde die Situation mit einem Bild beschreiben: Wenn sie einen Gasanschluss haben und das Gas wird abgestellt, dann ist sofort Schluss. Haben sie hingegen einen gut gefüllten Öltank im Keller, dann müssen sie sich erstmal keine Sorgen machen. So ist das auch mit dem Geld: Ohne Bargeld können wir uns in der Krise nicht mehr selbst helfen.

Zum Beispiel die Europäische Zentralbank (EZB). Aktuell hat sie die Zinsen auf minus 0,5 Prozent gesenkt. Erste Bankkunden müssen deshalb bei ihren Hausbanken Verwahrentgelte zahlen. An dieser Stelle endet bisher die Macht der Zentralbank. Würde sie die Zinsen beispielsweise auf minus vier Prozent senken, würden die Bürger in Scharen ihr Geld abheben. Ohne Bargeld könnten sie das nicht und müssten folglich auch vier Prozent Negativzinsen zähneknirschend hinnehmen. Eine schleichende Enteignung wäre die Folge.

Ganz neu ist das Phänomen nicht. Aber die Regierungen und Zentralbanken werden das Währungsmonopol nicht einfach aufgeben. Im Mittelalter wurden diejenigen, die die Währungshoheit des Herrschers angegriffen haben, immer am grausamsten öffentlich hingerichtet. In der Sache hat sich daran nichts geändert. Ein Zentralbanker sagte mir mal unter der Hand: "Wenn die Schmuddelkinder an den Erwachsenentisch wollen, werden wir ihnen auf die Finger hauen." Am Ende könnte also gerade dann ein Verbot von Kryptowährungen stehen, wenn diese sich vom Spekulationsobjekt zu einer echten Währungsalternative gemausert haben.