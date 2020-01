Der Ausbau der Windenergie ist in Sachsen im vergangenen Jahr eingebrochen. Nach vorläufigen Zahlen der "Fachagentur für Windenergie an Land" wurden fünf neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 17 Megawatt in Betrieb genommen. Das sind 70 Prozent weniger als 2018. Sachsen belegt damit bundesweit den zehnten Platz.